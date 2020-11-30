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Son Dakika | FLAŞ

30.11.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:54
Son Dakika | FLAŞ

Son dakika haberine göre Bakan Elvan: GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7'lik artış kaydetti.

Bakan Elvan: GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7'lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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