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29.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:40
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MSB: Avrupa Birliğinin IRINI Harekatı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından;

MSB: Avrupa Birliğinin IRINI Harekatı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından; Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemisine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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