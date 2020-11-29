İbrahim Kalın: Ordumuza desteğimiz tamdır
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İbrahim Kalın: Ordumuza desteğimiz tamdır

29.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:52
İbrahim Kalın: Ordumuza desteğimiz tamdır

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi. 

İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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