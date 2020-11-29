AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki

29.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:55
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine tepki göstererek, "Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine tepki göstererek, "Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz. Kahraman ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir. Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka, husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. Kahraman ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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