MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı"
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MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı"

28.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:20
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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