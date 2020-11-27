Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY...
27.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:04
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven