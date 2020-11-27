Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY...

27.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:04
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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