Son dakika gündem: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika gündem: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

26.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:18
Son dakika gündem: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberler: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

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Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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