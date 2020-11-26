5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

26.11.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:10
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi. - ANKARA

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5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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