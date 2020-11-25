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25.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:49
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı  81 il valiliğine "Covid-19  Denetimleri" konulu genelge gönderdi. 26­-27­-28­-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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