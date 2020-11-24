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24.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:57
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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