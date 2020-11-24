Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz."
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Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz."

24.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:48
Erdoğan:

Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.

Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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