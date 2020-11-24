Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz."
24.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:48
Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.
Erdoğan: "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı