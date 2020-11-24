Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

24.11.2020 08:44 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:00
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak."

(İHA)

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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