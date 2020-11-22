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22.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:28
Erdoğan: Halkımız kurallara riayet ederse birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeye başaracağız aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz.
Erdoğan: Halkımız kurallara riayet ederse birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeye başaracağız aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı