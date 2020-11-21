Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti

21.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:48
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı. Hasta sayısı 440 bin 805, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 57 bin 761 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadelenin gücü birlik olmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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