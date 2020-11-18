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18.11.2020 01:36 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:40
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı.

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10: 00-­20: 00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20: 00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10: 00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20: 00 den 23 Kasım Pazartesi 05: 00'e kadar olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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