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İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı.

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10: 00-­20: 00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20: 00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10: 00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20: 00 den 23 Kasım Pazartesi 05: 00'e kadar olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı