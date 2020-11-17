Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:54
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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