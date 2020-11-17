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17.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:32
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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