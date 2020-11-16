Son Dakika | Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu
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Son Dakika | Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu

16.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:15
Son Dakika | Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan 1 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan 1 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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