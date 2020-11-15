Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:04
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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