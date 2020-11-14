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14.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:08
MSB: Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir.
MSB: Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı