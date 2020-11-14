FLAŞ

MSB: Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir.