Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak
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Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

13.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:19
Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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