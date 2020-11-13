Küçükçekmece'deki çocuk parkı soruşturmasında görevden uzaklaştırma kararı
13.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:40
flashİstanbul Valiliği: (Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu'nun 137. vd.
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İstanbul Valiliği: (Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarındasakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı