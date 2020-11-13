Küçükçekmece'deki çocuk parkı soruşturmasında görevden uzaklaştırma kararı

flashİstanbul Valiliği: (Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu'nun 137. vd.