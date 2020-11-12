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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı