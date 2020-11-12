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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2013-2014 çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2013-2014 çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur.Devlet bütün şefkatini sabrını göstermiştir. Terör bitirin oturalım bu işi çözelim demiştir. Ne oldu Antep, Akara, İstanbul yüzlerce kişi katlettiler. Cevap bu oldu. Bunun üzerine ne oldu. Burada yapılan şeylerin karşılığı bu olunca 24 Temmuz'da bu katliamlardan sonra gerçekten büyük çaplı terör hedeflerinin hepsi vuruldu havadan 24 saat 48 saat. Sonra dağlara girildi çıkılmaz denilen yerler çıkıldı. Mehmetçik altını üstüne getirdi. Dağlarda başarılı olamayacağını anlayan teröristler şehirlere gitti. Mehmetçik oraya girdi kazdığı çukurlara onları gömdü. İnşallah bu asil milleti bu beladan kurtaracağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı