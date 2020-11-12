Son dakika haberleri! flaş

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Son dakika haber: Bakan Akar: Türkiyue F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır.

Bakan Akar: Türkiyue F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduüu kladar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda s400 ve F35'lerrin uyunmluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı