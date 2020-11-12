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12.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:38
Son dakika haberleri! flaş

Son dakika haber: Bakan Akar: Türkiyue F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır.

Bakan Akar: Türkiyue F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır.  F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduüu kladar  Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda s400 ve F35'lerrin uyunmluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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