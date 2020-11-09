Son dakika! İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
09.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:58
Son dakika haber: İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı