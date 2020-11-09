Son dakika! İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."

09.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:58
Son dakika! İletişim Başkanlığı:

Son dakika haber: İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.

İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi.
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi.
Son Dakika: İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mustafa Varank Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Arda Turan Tamer Tuna Ali Şansalan Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 21:58:10. #1.15#
title