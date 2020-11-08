İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
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İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi

08.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:25
İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 115 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 115 olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.846 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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