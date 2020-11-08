MSB'den Azerbaycan Ordusuna tebrik
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MSB'den Azerbaycan Ordusuna tebrik

08.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:37
MSB'den Azerbaycan Ordusuna tebrik

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusunu tebrik etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusunu tebrik etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur Har-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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