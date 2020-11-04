Son dakika... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü"
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Son dakika... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü"

04.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:54
Son dakika... MSB:

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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