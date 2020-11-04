Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
04.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:52
Son dakika gündem haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı