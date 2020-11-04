AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
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AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı

04.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:34
AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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