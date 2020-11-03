Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.