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03.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:53
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Bakan Çavuşoğlu: (Avusturya'daki terör saldırısı) Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti.

Bakan Çavuşoğlu: (Avusturya'daki terör saldırısı) Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. İki kardeşimiz, bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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