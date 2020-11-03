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Bakan Çavuşoğlu: (Avusturya'daki terör saldırısı) Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti.