Son dakika... AFAD: Depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı (5)
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Son dakika... AFAD: Depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı (5)

03.11.2020 00:47 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:04
Son dakika... AFAD: Depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı (5)

Gelen son dakika haberlerine göre CAN KAYBI 95'E ÇIKTIAFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 95'e yükseldiğini bildirdi.

CAN KAYBI 95'E ÇIKTI

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 95'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1385 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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