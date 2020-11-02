MSB: Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a ait SU-25 uçağını düşürdü
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MSB: Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a ait SU-25 uçağını düşürdü

02.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:23
MSB: Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a ait SU-25 uçağını düşürdü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusunun, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait SU-25 uçağını düşürdüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusunun, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait SU-25 uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken, bir yandan da Ermenistan Ordusu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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