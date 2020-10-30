Son dakika haber: MSB: TSK'ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti (6)
30.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:20
Son dakika haberler... 'HAVA KUVVETLERİMİZE AİT 6 UÇAKLA 7 SEFER YAPILDI'Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını taşıyan uçağımız da Erzurum'dan İzmir'e hareket etti.
'HAVA KUVVETLERİMİZE AİT 6 UÇAKLA 7 SEFER YAPILDI'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını taşıyan uçağımız da Erzurum'dan İzmir'e hareket etti. Hava Kuvvetlerimize ait 6 uçakla 7 sefer yapıldı" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı