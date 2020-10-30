Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları
30.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:46
Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Liderler, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı