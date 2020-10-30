Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.