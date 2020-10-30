Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları

30.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:46
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Osman Durmuş Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Türkan Şoray Aleyna Tilki Kaan Yildirim
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:46:52. #1.14#
title