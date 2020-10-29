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29.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:18
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Toprak