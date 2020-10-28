Bakan Akar'dan Fransız dergisine tepki
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Bakan Akar'dan Fransız dergisine tepki

28.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:01
Bakan Akar'dan Fransız dergisine tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslamiyet'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gayri ahlaki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslamiyet'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gayri ahlaki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Türk ve İslam karşıtı ahlaksız karikatürler üzerine yaptığı açıklamada, "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB'nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Akar'dan Fransız dergisine tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Gündoğan

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