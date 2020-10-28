Son dakika haberi | Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
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Son dakika haberi | Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

28.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:40
Son dakika haberi | Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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