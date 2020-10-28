FLAŞ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FLAŞ

28.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:51
FLAŞ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Çağla Şıkel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Podolski Serdar Aziz Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 10:50:53. #1.14#
title