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28.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:51
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı