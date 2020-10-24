Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti

24.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:20
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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