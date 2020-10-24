MSB: Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırılara, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermelidir

MSB: Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırılara, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermelidir.