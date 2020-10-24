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24.10.2020 08:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:04
FLAŞ

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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