Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:22
Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİANKARA,


Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Derviş Zaim Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Ankara Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:25:40. #1.15#
title