Son dakika haberi... Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı