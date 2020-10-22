Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak."

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak.