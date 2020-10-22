Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak."
22.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:08
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak.
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan