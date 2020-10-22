İstanbul Valiliği: "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür."
22.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:54
İstanbul Valiliği: "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür.
İstanbul Valiliği: "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe