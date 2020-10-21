Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."
21.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:06
Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.
Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı