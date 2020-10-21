Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."
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Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."

21.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:06
Sağlık Bakanlığı:

Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

Sağlık Bakanlığı: "(İnfluenza aşısı) Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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