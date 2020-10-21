Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri...

21.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:40
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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