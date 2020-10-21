Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı.