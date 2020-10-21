Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı

21.10.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:32
Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı
Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı
Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Derviş Zaim Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sağ olarak ele geçirilen terörist eski HDP'li vekilin oğlu çıktı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:42:24. #1.14#
title